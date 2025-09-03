رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی با اشاره به نقش کلیدی مازندران در افتخارآفرینی ملی، از برنامههای حمایتی فدراسیون برای استانهای فعال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مجمع سالیانه هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی مازندران با حضور رئیس فدراسیون، مدیرکل ورزش و جوانان و اعضای مجمع در ساری برگزار شد.
افشین چگینی رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه مازندران در ورزش کشور گفت: ورزشکاران این استان در افتخارآفرینیهای ملی و بینالمللی نقش کلیدی داشتهاند.
وی افزود: در چند سال اخیر با مدیریت وحید باقری، هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی مازندران عملکردی هماهنگ با فدراسیون داشته و در موفقیتهای ورزشی سهم مؤثری ایفا کرده است.
چگینی با تأکید بر اینکه هدف اصلی ورزشکاران رزمی، اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی در میادین بینالمللی است، گفت: تخصیص اعتبارات، امکانات و تجهیزات به استانهای فعال، از برنامههای اصلی فدراسیون محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: حتی در شرایط دشوار و محدودیتهای اخیر، فدراسیون با برگزاری مسابقات و اردوها در سطح کشور، زمینه حضور نفرات برتر در اردوی تیم ملی و اعزام به مسابقات جهانی را فراهم کرده است.
حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز در این نشست با قدردانی از عملکرد هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی، این هیأت را فعال و پویا خواند و گفت: این مجموعه همراه با دیگر هیأتهای ورزشی در افتخارآفرینی ورزش استان سهم بسزایی دارد.
وی افزود: اداره کل از فعالیتها و برنامههای این هیأت رضایت کامل دارد و انتظار میرود با حمایت بیشتر وزارت ورزش و فدراسیونها، جایگاه ورزشکاران مازندرانی در میادین بینالمللی تقویت شود.
گفتنی است؛ در این نشست، وحید باقری رئیس هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی مازندران نیز گزارشی از عملکرد سال گذشته و برنامههای سال جاری ارائه داد که به تصویب اعضای مجمع رسید.
ایوب رضوانی گزارش می دهد