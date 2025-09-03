برای بهبود پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت هنگام قطعی برق باتری‌ دکل های مخابراتی همراه اول در بخش کدکن تربت حیدریه تعویض شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار کدکن گفت: برای بهبود پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت در دوران قطعی‌های مکرر برق باتری‌ دکل های مخابراتی همراه اول در کدکن با نمونه‌های پیشرفته‌تر و با قابلیت پشتیبانی طولانی‌تر در زمان قطعی برق تعویض شد.

محمد جهانشیری افزود: این باتری‌های جدید قابلیت پشتیبانی تا ۴ ساعت در زمان قطعی برق را دارند و انتظار می‌رود مشکل قطعی آنتن و اینترنت همراه در هنگام خاموشی تا حد زیادی برطرف شود.

وی گفت: باتری‌های قدیمی به دلیل فرسودگی و قطعی‌های مکرر برق، اغلب تنها بین نیم تا یک ساعت می‌توانستند شبکه را پشتیبانی کنند که برای جوامع شهری و روستایی این منطقه کافی نبود.

بخشدار کدکن افزود: تعویض باتری‌ها یک راه‌حل موقت است و حل اساسی مشکل منوط به بهبود پایداری شبکه برق در سطح کشور است. اما تا آن زمان، این اقدام می‌تواند خدمات ارتباطی را در برخی از مناطق بخش کدکن بهبود بخشد.