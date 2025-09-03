به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس در نشست بررسی مشکلات شهری گیلان با بیان اینکه صنعت گردشگری گیلان می‌تواند عاملی برای جلوگیری از خروج سالانه یک میلیون گردشگر به خارج از کشور باشد افزود: با جلوگیری از خروج سالانه یک میلیون گردشگر از خروج تقریبا ۳۰۰ میلیون دلار پیشگیری می‌شود.

وی با تشریح ظرفیت‌های گسترده گیلان در حوزه گردشگری، حمل‌ونقل و محیط‌زیست، بر لزوم برنامه‌ریزی جامع برای مدیریت میلیون‌ها گردشگر، کاهش خروج ارز از کشور، توسعه حمل‌ونقل انسان‌محور در رشت و صیانت از منابع طبیعی و مدیریت پسماند گیلان تأکید کرد.

استاندار گیلان حضور گردشگران در این استان را یک فرصت مغتنم به منظور توسعه در بخش‌های مختلف دانست و گفت: حضور گردشگران نه تنها فرصت اقتصادی، بلکه مسئولیت بزرگی برای مدیریت شهری و حفاظت از محیط‌زیست ایجاد می‌کند.

حق شناس، پسماند، آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و تالاب‌ها را از مشکلات استان خواند و با تأکید بر نگاه ویژه دولت به حل مشکلات زیست محیطی در گیلان، اضافه کرد: پیش از اینکه دیر شود باید برای رفع این مشکلات اقدامات اساسی صورت گیرد؛ همگان باید برای حفظ محیط زیست کمک کنند.

وی با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل عمومی و کاهش ترافیک شهری، گفت: ورودی رشت از میدان گیل، خط مستقیمی به سمت فرودگاه دارد و مطالعات اجرای تراموا در رشت آماده شده است، که با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند با امنیت و راحتی به مدارس، مراکز درمانی و بازار‌ها دسترسی پیدا کنند.

استاندار گیلان همچنین با توصیه به شهرداران استان، کاشت درخت و افزایش سرانه فضای سبز را کاری ماندگار برشمرد و بر لزوم استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مردم و سازمان‌های مرتبط تأکید کرد.

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز در این جلسه با اشاره به ارزیابی دقیق دولت بر عملکرد شهرداران گفت: ۱۴ شاخص ارزیابی برای حوزه مدیریت شهری و روستایی تدوین شده و نظارت و پیگیری آن به‌صورت دقیق انجام شود.

مسعود نصرتی با بیان اینکه این شاخص‌ها در سه مرحله ارزیابی خواهد شد، افزود: نتایج ارزیابی‌ها به صورت سه ماهه اول و دوم و جمع‌بندی سالانه به وزیر کشور و رئیس جمهور منعکس خواهد شد.