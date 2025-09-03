استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه حزب یکی از ملزومات اصلی دموکراسی است گفت: خانه احزاب در استان باید محکم و استوار شکل بگیرد تا بتواند در مسیر توسعه و در چارچوب رهنمود‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز چهارشنبه در نشست انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب استان خوزستان حزب را یکی از ملزومات اصلی و اساسی دموکراسی عنوان کرد.

وی افزود: اگر در کشور احزاب فعالیت داشته باشند و نماینده خود را معرفی کنند، پس از آن حزب موظف به پاسخگویی است.

استاندار خوزستان ادامه داد: ضرورت دارد احزاب با رعایت همه جوانب، ذیل رهنمود‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام فعالیت ملموس داشته باشند.

وی بیان کرد: تحزب در خوزستان از دیرباز وجود داشته است که در دوره‌های مختلف شکل آن متفاوت بوده است.

موالی‌زاده خاطرنشان کرد: امید است خانه احزاب در استان بتواند محکم و استوار شکل بگیرد و حرکت مستمر خود را در جهت توسعه استان ادامه دهد و در مدار اهداف ملی و بر اساس اصول، آرمان‌ها و ارزش‌های کشور حرکت کند.