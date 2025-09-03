در دیدار معاون وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه عراق ضمن مرور روابط دوجانبه، بر توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو کشور در همه ابعاد تاکید شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، سعید خطیب زاده معاون وزیر خارجه کشورمان در دیدار با «فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق علاوه بر مناسبات دوجانبه، با مرور تحولات منطقه‌ای به ویژه بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه، تهدیدات رژیم صهیونیستی را برای کشور‌های منطقه تشریح نمود.

خطیب زاده در این دیدار با مرور ابعاد خطرناک اقدامات مشترک تلاویو و واشنگتن در منطقه، ضرورت حمایت از مقاومت و مقابله با طرح‌های جاه طلبانه برای تغییر منطقه را یادآوری کرد.

گفتنی است معاون وزیر خارجه در روز اول سفر دو روزه به عراق علاوه بر دیدار با مقامات و شخصیت‌های سیاسی عراق در جلسات با مراکز مطالعاتی و دانشگاهی عراقی، با تحلیلگران و دانشگاهیان عراقی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات رژیم صهیونی و امریکا در منطقه، ناکامی‌های تلاویو در تجاوز به ایران و موضوعات مشترک ایران و عراق تبادل نظر کرد.