ترکیه با عبور از ظرفیت ۱۲۰ هزار مگاواتی در برق به نقطه عطف جدیدی در استقلال انرژی رسید، وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه با انتشار گزارش عملکرد بخش برق، اعلام کرد که بیش از ۶۱ درصد تولید برق در این کشور مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا ترکیه با عبور از ظرفیت ۱۲۰ هزار مگاواتی در برق به نقطه عطف جدیدی در استقلال انرژی رسید، وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه با انتشار گزارش عملکرد بخش برق، اعلام کرد که بیش از ۶۱ درصد تولید برق در این کشور مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر است.