سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از طولانی شدن روند حقوقی پرونده خانم اسفندیاری، بانوی هم وطن دربند در فرانسه، ادامه حبس او را غیرقانونی و نامشروع دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اتهام خانم مهدیه اسفندیاری، تبعه ایرانی را صرفا حمایت او از مردم فلسطین دانست و تاکید کرد: از دیدگاه ایران، حمایت از حقوق ملت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر و نژادپرست صهیونیستی، اقدامی کاملا مشروع و مبتنی بر حقوق بین الملل است.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین با اشاره به تلاش مستمر وزارت امور خارجه برای رهایی این تبعه ایرانی؛ از مانع تراشی فرانسه برای آزادی خانم اسفندیاری گفت و تاکید کرد: تلاش برای آزادی مشروط و انتقال خانم اسفندیاری به مکانی خارج از زندان از طرق کنسولی و دیپلماتیک؛ ادامه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اقدامات صورت‌گرفته برای پیگیری وضع خانم مهدیه اسفندیاری تبعه ایرانی بازداشت‌شده در زندان‌های فرانسه اظهار داشت: وزارت امور خارجه وظیفه قانونی و قطعی خود می‌داند که از حقوق اتباع ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان حمایت کند.

اسماعیل بقائی افزود: آغاز این پیگیری‌ها از زمانی بود که در نشست خبری سخنگویی، سوالی در این خصوص مطرح شد و ما موضوع را رسانه‌ای کردیم. این اقدام باعث شد تا رسانه‌های داخلی و حتی بین‌المللی از جمله نشریه «لوپوئن» فرانسه نیز با نگاهی انتقادی به این بازداشت واکنش نشان دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیگیری‌های مداوم در این زمینه گفت: در تهران از طریق معاونت کنسولی و همچنین سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس، روند پیگیری‌ها به صورت مستمر دنبال شده است. البته روند حقوقی این پرونده طولانی شده، اما این امر به معنای قانونی و مشروع بودن بازداشت خانم اسفندیاری نیست.

اسماعیل بقائی در ادامه تصریح کرد: اتهامی که به خانم اسفندیاری نسبت داده شده، در ارتباط با حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسل‌کشی و پشتیبانی از مقاومت است؛ مفاهیمی که از سوی رژیم صهیونیستی به شکلی تحریف‌شده تعبیر می‌شوند، اما از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، چنین فعالیت‌هایی در راستای حقوق مسلم مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خویش در برابر یک رژیم نژادپرست، اشغالگر و استعماری، کاملاً مشروع و مبتنی بر حقوق بین‌الملل است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به تلاش‌ها برای آزادی مشروط خانم اسفندیاری گفت: در مقطعی اعلام شد که اگر مکان مناسبی در یکی از شهر‌های نزدیک به محل بازداشت معرفی شود، امکان آزادی با وثیقه فراهم است. چندین محل از سوی خانواده، شخص خانم اسفندیاری و همچنین همکاران ما در سفارت معرفی شد، اما طرف فرانسوی با هیچ‌یک موافقت نکرد و بهانه‌های مختلفی مطرح کرد.

اسماعیل بقائی افزود: این موضوع همچنان در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد و از طریق وکیل خانم اسفندیاری و سفارت کشورمان در پاریس به‌طور جدی دنبال می‌شود تا زمینه آزادی مشروط و انتقال ایشان به مکانی خارج از زندان فراهم شود.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، همکاران کنسولی وزارت امور خارجه در دیدار‌هایی با مسئولان سفارت فرانسه گفت‌و‌گو کرده‌اند و طرف فرانسوی قول‌هایی برای پیگیری جدی‌تر موضوع داده است. همچنین سفارت ایران در پاریس به‌طور مستمر پیگیر وضعیت خانم اسفندیاری است.

اسماعیل بقائی تأکید کرد: ملاقات‌های کنسولی تا جایی که امکان‌پذیر باشد در حال انجام است؛ سفیر ایران تاکنون دو بار با حضور در محل بازداشت با خانم اسفندیاری دیدار کرده است و همکاران کنسولی ما در سفارت نیز به‌صورت مرتب با وی در ارتباط هستند. مشکلات و درخواست‌های احتمالی خانم اسفندیاری نیز تا جایی که در توان ما باشد، پیگیری می شود.

در پایان، سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: ما وظیفه خود می‌دانیم که در راستای حمایت از حقوق اتباع ایرانی، از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق خانم اسفندیاری فروگذار نکنیم.