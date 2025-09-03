فینال دهمین دوره لیگ والیبال روستای ایرا با حضور رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علیرضا پسندیده رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی در سفر یک‌روزه خود به روستای ایرا، زادگاه علامه حسن‌زاده آملی، پس از ادای احترام به مقام والای این عالم ربانی، میهمان ویژه دیدار پایانی لیگ والیبال این روستا بود.

این لیگ که قدمتی ۱۰ ساله دارد، از اوایل خردادماه با حضور ۱۰ تیم آغاز شد و تا نیمه شهریور ادامه یافت و در دیدار نهایی بیش از دو هزار نفر از اهالی ورزش‌دوست ایرا حضور داشتند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی با تأکید بر نقش این رقابت‌ها در افزایش شور و نشاط اجتماعی گفت: برگزاری چنین رویدادهایی صمیمیت و همدلی را در میان اهالی روستا تقویت می‌کند و باید در دیگر مناطق کشور نیز گسترش یابد.

در پایان این رقابت‌ها، جوایز نفرات برتر با حضور رئیس فدراسیون و بزرگان روستا اهدا و از تلاش برگزارکنندگان تقدیر شد.