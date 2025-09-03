پخش زنده
رئیس انجمن علمی باروری و ناباروری ایران با بیان اینکه ایران در سراسر جهان به عنوان یک قطب علمی در زمینه درمان ناباوری شناخته میشود، گفت: «اهمیت علمی»، «سیاست ملی» و «تاثیر اجتماعی و فرهنگی» دلایل ضرورت توجه به درمان ناباروری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حمید چوبینه در کنگره ناباروری با بیان اینکه تحقیقات ناباروری پایه و اساس بسیاری از علوم مدرن در کشور ما را بنا نهاده، افزود: پیشرفتها در زیستشناسی سلولی، مطالعات مولکولی و ژنتیک همگی به کارهای اولیه روی گامتها و تشکیل جنین برمیگردند.
رئیس انجمن علمی باروری و ناباروری ایران گفت: به ۳ دلیل کلیدی میبایست توجه بیشتری به درمان ناباروری داشته باشیم. «اهمیت علمی»، «سیاست ملی» و «تاثیر اجتماعی و فرهنگی» دلایل ضرورت توجه به درمان ناباروری هستند. اهمیت علمی درمان ناباروری این است که این رشته زیربنای بسیاری از شاخههای علوم مدرن است.
چوبینه درباره سیاست ملی درمان ناباروری گفت: مقام معظم رهبری و سیاستگذاران ارشد بر اهداف رشد جمعیت تاکید کردهاند و این موضوع بدون تقویت درمان ناباروری قابل دستیابی نیست. خانوادههایی که آرزوی فرزند دارند، شایسته حمایت همهجانبه هستند.
وی با بیان اینکه ناباروری نه تنها یک بیماری بلکه یک چالش اجتماعی نیز است، گفت: زوجهایی که سالها بدون حمایت دست و پنجه نرم میکنند، با عواقبی مانند افسردگی، پرخاشگری یا حتی فروپاشی خانواده روبهرو میشوند که این مشکلات در نهایت بر کل جامعه تأثیر میگذارد. به همین دلایل، حمایت از تحقیقات درمان ناباروری و متخصصان این حوزه نه تنها یک ضرورت علمی، بلکه یک ضرورت فرهنگی و ملی است.