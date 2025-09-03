به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر واحد ترافیک و حمل و نقل شهرداری شهرکرد گفت: با توجه به اینکه سیستم چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به سیستم برق شهر متصل می‌باشند و در زمان قعطی برق چراغ‌ها نیز خاموش می‌شوند لذا برای رفع مشکل با همکاری یک شرکت دانش بنیان محلی برخی از تقاطع‌ها به سیستم برق اضطراری پشتیبان مجهز شدند.

وی افزود: تقاطع ۱۲ محرم- کاشانی، شریعتی- فردوسی، مفتح – سعدی، تقاطع خواجه نصیر – ۱۲ محرم، سه راهی دانشگاه شهرکرد، فارابی-کاشانی، کاشانی- حافظ، شریعتی – فارابی، فارابی- بهارستان، خواجه نصیر- ولیعصر، سعدی- ولیعصر، سعدی- فردوسی و سعدی-۱۲ محرم به سیستم برق اضطراری مجهز شدند.

مدیر واحد ترافیک و حمل و نقل شهرداری شهرکرد با اشاره به هوشمند سازی تقاطع‌های سطح شهر اضافه کرد: ۱۰ دستگاه هوشمند محلی جهت نصب در تقاطع‌های سطح شهر خریداری شده است.