رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تبریز گفت: بی انضباطی ترافیکی موتورسواران در این شهرستان زیاد شده و نیازمند اعمال محدودیت‌های بیشتر در این زمینه برای رعایت قانون هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ جهانگیر جهانگیری با اشاره به افزایش تعداد موتورسواران در این شهر و تمایل روز افزون مردم برای استفاده از این وسیله نقلیه اظهار کرد: برای نظم بخشی بیشتر، طرح توقیف فیزیکی موتورسیکلت در تبریز در حال اجرا است و روزانه ۱۵۰ دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک قانونی توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: مطابق قانون ماده ۲۰ رسیدگی به تخلفات رانندگی، موتورسواران متخلفی که مدارکشان کامل باشد اعمال قانون می‌شوند، اما موتورسیکلت‌هایی که فاقد مدارک قانونی باشند توقیف و روانه پارکینک می‌شوند.

وی، ایجاد مانع در ورودی پیاده راه ها، کنترل مسیر اتوبوس‌های تندرو و ایجاد سرعت کاه در این معابر را از جمله راهکار‌های پلیس برای کاهش تخلفات موتورسیکلت‌ها و همچنین تلفات ناشی از تصادف این وسایط نقلیه عنوان کرد و همکاری بیشتر شهرداری تبریز در این زمینه را خواستار شد.

رئیس پلیس راهور شهرستان تبریز همچنین به موضوع موتورسواری بانوان در خیابانهای شهر اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون و تبصره ۲۰ ماده ۲۰، صدور گواهینامه رانندگی مردان برعهده نیروی انتظامی است و اگر بانوان اقدام به موتورسواری کنند مرتکب جرم می‌شوند.

سرهنگ جهانگیری گفت: تا زمانی که این مانع برداشته نشود و قانون صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان را مجاز نداند با متخلفان طبق قانون برخورد و موتورسیکلت آنها توقیف خواهد شد.

طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، همه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است، اما در تبصره ۲۰ این ماده، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان به نیروی انتظامی واگذار شده است.