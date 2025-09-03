به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیرحسین‌لو گفت: مدارس در آستانه شروع سال تحصیلی جدید برنامه ریزی‌های لازم را برای شروع سال تحصیلی جدید تدارک دیده اند و معلمان، مدیران، مشاوران و مربیان با روشی متفاوت آماده بازگشایی مدارس هستند.

او افزود: در زمینه نیروی انسانی هیچ کمبودی در هیچ منطقه آموزشی وجود ندارد، زیرا ساماندهی نیروی انسانی انجام شده و برنامه توانمندسازی نیروی انسانی در همه مناطق آموزشی استان در حال برگزاری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: با اشاره به اینکه کتب دانش آموزان توزیع شده و مشکلی در اول مهر برای شروع سال تحصیلی وجود ندارد، گفت: طرح مهر در همه مدارس استان در حال انجام است و مشکلی در این راستا وجود نخواهد داشت.

پیرحسین‌لو افزود: برنامه خاصی برای حوزه تربیت بدنی در نظر گرفته شده تا دانش آموزان از سالن‌های ورزشی استفاده کنند.