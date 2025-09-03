پخش زنده
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تاثیرات جنگ ۱۲ روزه در کاهش گردشگران اعلام کرد که خوشبختانه در شهریور این امر مثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید رضا صالحی امیری افزود: تعداد گردشگران از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ به ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار نفر در پایان ۱۴۰۳ رسید. پیشبینی سال ۱۴۰۴ حدود ۹ و نیم میلیون گردشگر بود که این عدد در فروردین و اردیبهشت محقق شد. در ماههای خرداد، تیر و مرداد این عدد به شدت دچار تنزل شد، اما خوشبختانه در شهریور مثبت شد.
وی گفت: ارزیابیام این است که طی شش ماه آینده تعداد گردشگران به ظرفیت قبل از جنگ خرداد برخواهد گشت، یعنی باید دوباره ظرفیت جدیدی را ایجاد کنیم و احساس امنیت به وجود آوریم و با کشورهای هدف گفتوگو کنیم که این کار در حال انجام است.