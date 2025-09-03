مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی گفت: بقعه شیخ شهاب الدین اهری به عنوان گل سرسبد آثار تاریخی شهرستان اهر، نامزد ثبت جهانی است و همه مراحل ثبت جهانی را جلو برده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، احمد حمزه زاده در مراسم نهمین جشنواره ملی ورنی در شهرستان اهر اظهار کرد: ثبت جهانی یک فرآیند طولانی است و ارزیابان یونسکو برای ثبت یک اثر چندین بار مراجعه می‌کنند و مواردی را ایراد می‌گیرند که پس از رفع ایرادات، اثر به ثبت جهانی می‌رود.

وی ادامه داد: آنچه مهم هست این اثر در لیست موقت ثبت جهانی قرار بگیرد تا آن مسیر را طی کند که در این راستا بخشی از حریم بقعه شیخ شهاب الدین اهری با همکاری فرماندار، نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی و سایر ادارات آزاد سازی شده است.

حمزه زاده گفت: وجود آب و هوای خوب، ییلاقات، پارک جنگلی فندقلو و باغات از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اهر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین به هنر ورنی بافی در استان و اهر اشاره کرد و گفت: ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در استان دارای پروانه فعالیت ورنی بافی هستند که از این تعداد ۶۰۰ نفر معادل یک پنجم از مجموع ورنی بافان استان در شهرستان اهر فعالیت می‌کنند.

وی افزود: به علت اینکه اهر مرکز تولید اصلی ورنی در استان و کشور است و مرکز تهیه مواد اولیه ورنی و مرکز فروش نیز در این شهرستان مستقر است از این رو این شهر را در سال ۱۳۹۹ نامزد شهر ملی ورنی کردیم و این شهر توانست با همراهی هنرمندان و با حمایت مسئولان شهرستان اهر و همچنین با حمایت مسئولان استان، به این عنوان ملی دست یابد.

وی گفت: نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ نفر نیز در سایر رشته‌های صنایع دستی در شهرستان اهر فعال هستند.

حمزه زاده به رشته گره چینی در آذربایجان شرقی و قرار گرفتن آن در معرض منسوخ شدن اشاره کرد و افزود: هنرمندان شهرستان اهر مجدداً این هنر را احیاء کردند و در جشنواره فجر صنایع دستی کشور از بیش از هشت هزار آثار رسیده، اثر آقای فغفور ریحان از این شهرستان جزو ۲۰ اثر برتر ملی انتخاب شد.

وی گفت: در حوزه‌های چرم، سفال، نقاشی روی سفال، حکاکی روی مس هنرمندان خوبی در شهرستان فعالیت می‌کنند که سعی خواهیم کرد کار این هنرمندان را ثبت و در حوزه‌های نشان ملی و نشان بین المللی معرفی کنیم.

هنر و صنایع دستی که از گذشتگان به دست ما رسیده نشان از پویایی اثر است

مدیر صندوق کارآفرینی امید آذربایجان شرقی نیز در این مراسم از پرداخت ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به فعالان حوزه صنایع دستی در استان خبر داد.

حامد حدادی گفت: این رقم در نمایشگاه صنایع دستی سال گذشته برای فعالان حوزه صنایع دستی در استان آذربایجان شرقی با تشکیل پرونده در عرض یک ربع ساعت پرداخت شده است.

وی افزود: در سال گذشته در نمایشگاه صنایع دستی، هنرمندان استان ۷۰ میلیارد ریال فروش داشتند که ۴۰ میلیارد ریال آن با پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید بود.

حدادی گفت: در سال گذشته به علت عملکرد خوبی که صندوق کارآفرینی استان داشت، امسال بیش از ۱۸ درصد منابع سیستم بانکی استان از تبصره ۱۸ به صندوق کارآفرینی امید تخصیص یافته است و با هفت دستگاه قرارداد عاملیت داریم.

در این مراسم از آثار برتر هفت هنرمند در بخش‌های بافت، طرح و رنگ و ایده، نوآوری و خلاقیت تجلیل شد.

نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان استان‌های مختلف کشور تا ۱۵ شهریور برای بازدید مردم در محوطه پارک و بقعه شیخ شهاب الدین اهری برپا است.