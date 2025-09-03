مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از تکمیل بیش از ۶۶۱ هزار واحد مسکونی طی یک سال اخیر خبر داد و تاکید کرد: این اقدام گامی مهم در اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور است که هدف آن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور، چهار سرفصل اصلی در حوزه مسکن تعریف شده است که شامل ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکن حمایتی، یک میلیون واحد مسکن روستایی، ۵۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۲ میلیون واحد در سایر بخش‌ها طی پنج سال آینده می‌شود.بر این اساس، سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی باید در کشور ساخته شود.

رزبان افزود:طی یک سال گذشته، ۶۶۱ هزار واحد مسکونی تکمیل شده است که از این میان، ۴۱۵ هزار واحد در بخش خصوصی، ۱۶۶ هزار واحد مسکونی روستایی و ۶۱ هزار واحد در طرح‌های حمایتی مانند مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن است. همچنین حدود ۴۶ هزار قطعه زمین مسکونی به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده که شرایط واگذاری شامل آماده‌سازی زمین و قابلیت تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی است.

وی با اشاره به تکمیل ۲۵ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده از تعهدات دولت‌های گذشته و اولویت‌بندی تحویل ۱۰۰ هزار واحد دیگر گفت که وزارت راه و شهرسازی متعهد به انجام تمام تعهدات قبلی است. همچنین بیش از ۴۲ هزار واحد مسکونی حمایتی در دولت چهاردهم تکمیل و تحویل شده است.

رزبان درباره تامین مالی طرح‌های حمایتی بیان کرد که ساختار تأمین مالی شامل واگذاری زمین رایگان، آورده مردم، تسهیلات بانکی و تخفیف‌های خدمات مهندسی و بیمه است و اتصال واحدهای در حال ساخت به تسهیلات بانکی برای جلوگیری از کندی اجرا حیاتی است.

وی همچنین از استفاده از ظرفیت اراضی دولتی برای جبران کسری آورده متقاضیان کم‌درآمد خبر داد و تاکید کرد که واگذاری زمین صرفا به زمین‌های آماده‌سازی شده و دارای خدمات زیرساختی محدود می‌شود.

در خصوص الحاق زمین به محدوده شهرها، رزبان توضیح داد که این موضوع نیازمند بررسی دقیق محیط‌زیستی، زیرساختی و شهری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و وزارت راه و شهرسازی تنها یکی از نهادهای دخیل در این فرآیند است. وی از شناسایی بیش از ۳۰۰ هزار هکتار زمین در سواحل جنوبی کشور برای الحاق به محدوده شهری خبر داد که پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی، وارد چرخه توسعه مسکن خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی ضمن تعهد به تحقق اهداف برنامه هفتم، بر احقاق حقوق شهروندان و پاسخگویی کامل به متقاضیان مسکن تاکید دارد و تمامی ظرفیت‌های خود را برای تسریع در ساخت و تحویل واحدها به کار گرفته است.