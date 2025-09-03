محصول دانش‌بنیان جعبه پمپ روغن‌کاری فشار بالا با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته تولید شد و ایران را در جمع معدود تولیدکنندگان جهانی این فناوری قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنا بر اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری جعبه پمپ روغن‌کاری فشار بالا که توسط یک شرکت دانش بنیان طراحی و بومی‌سازی شده است، به‌عنوان تجهیزی دقیق برای تزریق روغن در ماشین‌آلات صنعتی، یکی از محصولات راهبردی در حوزه تجهیزات صنعتی محسوب می‌شود.

پیش‌تر این فناوری تنها در اختیار چهار شرکت آمریکایی قرار داشت و صنایع داخلی به ناچار آن را وارد می‌کردند، اما اکنون با تلاش متخصصان داخلی و به سفارش شرکت پالایش نفت تبریز، این محصول برای نخستین بار در کشور تولید شد.

محصول اولیه این شرکت در هشتم خرداد ۱۴۰۳ و در بازدید میدانی مصطفی میلانی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته، از ظرفیت‌های صنعتی و دانشگاهی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت.

حمایت هدفمند برای رفع نیازهای فوری صنعت

کلید موفقیت این پروژه، حمایت مستقیم و هوشمندانه ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته بود. این ستاد با راهبری دقیق خود توانست مسیر رفع نیازهای فوری صنایع کشور را از طریق ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌های داخلی فراهم کند.

این دستاورد فناورانه در بازدید اخیر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفت.

در این رویداد که با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران و فعالان علمی و صنعتی برگزار شد، دستاوردهای ۳۲ شرکت فناور و دانش‌بنیان استان معرفی شد و جعبه پمپ روغن‌کاری فشار بالا به‌عنوان محصولی راهبردی که نیاز حیاتی صنایع، به‌ویژه صنعت نفت کشور را پوشش می‌دهد، جایگاه ویژه‌ای یافت.