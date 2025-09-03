به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، انجمن پزشکی کوهستان اعلام کرد بنابر گزارش‌های رسیده از بارگاه سوم دماوند یک کوهنورد سالمند (حدود ۸۲ ساله) اهل کازرون که به صورت انفرادی اقدام به صعود به قله دماوند کرده بود، هنگام بازگشت دچار تخلیه انرژی و هیپوترمی شد.

در این گزارش آمده که قبل از عزیمت به سمت قله توصیه‌های لازم از طرف مسئولان پناهگاه بارگاه سوم در خصوص عدم صعود و خصوصا صعود انفرادی به وی شده بود، اما با سماجت برای صعود اقدام کرد.

این کوهنورد احتمالا در هنگام برگشت از قله در ارتفاع حدود ۵۲۰۰ متری دچار افت انرژی و هیپوترمی شده که توسط کوهنوردان عبوری کمک‌های لازم به وی شد، اما موثر نبود و جریان حادثه به مسئولان بارگاه سوم انتقال داده شد.

مدیریت پناهگاه بارگاه سوم ضمن اطلاع رسانی به ۱۱۲ و کمیته جست‌و‌جو و نجات فدراسیون اقدامات لازم جهت کمک‌رسانی به وی را انجام داده و کمک‌های اولیه را در همان ارتفاع ۵۲۰۰ شروع کردند، اما کوهنورد، دیگر توانی برای ادامه مسیر نداشت.

در نهایت ساعت ۲:۴۵ با کمک چند کوهنورد وی را به بارگاه سوم رسانده و اقدامات درمانی ادامه یافت، اما متاسفانه موثر واقع نشد و کوهنورد جان خود را از دست داد.