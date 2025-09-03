با دستور قاطع رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، «قرارگاه امنیت غذایی و مدیریت بازار مرغ و برنج» با هدف ساماندهی و نظارت مستمر بر دو کالای استراتژیک مرغ و برنج تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی تأکیدات رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، قرارگاه امنیت غذایی و مدیریت بازار مرغ و برنج با هدف ساماندهی و نظارت بر تأمین و توزیع این دو کالای استراتژیک، با رویکردی مستمر و قاطعانه کار خود را ادامه خواهد داد.

این قرارگاه، با هدف انجام مصوبات و برخورد بدون مماشات با متخلفان، جلسات هفتگی خود را در سطح استان برگزار می‌کند.

بابک مومنی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های عملیاتی در حوزه امنیت غذایی، به‌ویژه در بخش مرغ و برنج گفت: این قرارگاه با رویکردی پویا و همه‌جانبه، قصد دارد تا با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، ضمن رصد مستمر بازار، از نوسانات بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرده و زمینه دسترسی پایدار و عادلانه مردم به مرغ و برنج را فراهم آورد.

وی تأکید کرد که از مهم‌ترین مصوبات این قرارگاه، می‌توان به ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخش‌های تولید، توزیع و نظارت، اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش بهره‌وری در تولید و همچنین مقابله با هرگونه احتکار و اخلال در بازار اشاره کرد.

مومنی افزود: با فعالیت مستمر این قرارگاه، شاهد ثبات و آرامش بیشتری در بازار مرغ و برنج استان خواهیم بود و دغدغه‌های مردم در خصوص تأمین این اقلام حیاتی به حداقل خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد که سازمان جهاد کشاورزی مازندران با جدیت پیگیر مصوبات این جلسات بوده و نتایج حاصله را به اطلاع عموم خواهد رساند.