ال آی حیدری دخترنقدهای، توانسته با کمک بزرگترها، برای خود و چند تن از هم سن و سالانش کار آفرینی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این دختر ۱۲ ساله با کمک دایی اش رامین عباس نژاد که از هنرمندان ملی شهرستان نقده است توانسته در قالب بازی کودکانه به در آمد برسد.
وی توانسته با فراگرفتن هنر تندیس سازی از دایی خود سفارش بگیرد و در کار گاه کوچکی در خانه به در آمدزایی برسد. این بانوی کوچک با دستان کوچک، اما ارادهای بلند توانسته دوستان و هم سن و سالهای خود را نیز به این کار ترغیب و برای آنها نیز زمینه کسب تجربه و درآمد را فراهم کند.
پدر و مادر (ال آی) میگویند: ما به علاقه ال آی بها دادیم و تمام خواستههای وی را بر آورده کردیم تا بتواند به علاقه مورد نظر خود برسد و امروز با گفتن سفارش از دایی اش توانسته به در آمد برسد.
رامین عباس نژاد دایی (ال آی) نیز میگوید: ۲۰در صد از سفارشاهای دریافتی برای تولید تندیسها را به وی پرداخت میکنم.
آخرین سفارش ال آی نقش برجسته خان تختی برای اولین فستیوال کشوری اسبان اصیل ایرانی در شهرستان سلماس است که ۱۴ شهریور برگزار خواهد شد.
