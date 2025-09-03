پخش زنده
معاون وزیر آموزش و پرورش از افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه در کشور با حضور رئیس جمهور در آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در نشست شورای آموزش و پرورش استان معاون وزیر آموزش و پرورش از افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه در کشور با حضور رئیس جمهور در آغاز سال تحصیلی جدید و جذب ۸۰ هزار معلم در دولت چهاردهم خبر داد.
سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با تشریح دستاوردهای سفرش به استان کرمان گفت: در این سفر علاوه بر بازدید از مراکز آموزشی استثنایی استان، چندین طرح مهم در حوزه توسعه فضای آموزشی و ورزشی به بهرهبرداری رسید. این اقدامات بخشی از برنامههای کلان وزارتخانه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و حمایت از دانشآموزان با نیازهای ویژه است.
وی با اشاره به جایگاه شورای آموزش و پرورش گفت:در واقع این شورا راهبردیترین شورای هر استان است
که میتواند با تأمین منابع مالی غیردولتی و ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، گرهگشای بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش باشد؛ رئیسجمهور و دولت هم بهشدت بر کارآمدی این شورا تأکید دارند، چراکه کیفیت آموزش در کشور اولویت دولت است.
قاسمی با اشاره به اجرای پروژه مهر افزود: بازگشایی مدارس تنها، وظیفه آموزش و پرورش نیست و همه دستگاهها باید در اجرای پروژه مهر همکاری کنند تا سال تحصیلی با کیفیت مطلوب آغاز شود.
وی با تاکید بر اینکه مدارس استثنایی پناهگاه دانش آموزان است و فراتر از یک مدرسه عمل میکند، افزود: دوره این مدارس چهارده ساله و طولانیتر از مدارس معمولیست و باید سهم سرانه این مدارس بیشتر از سایر مدارس باشد.
وی به برخی کاستیهای دانش آموزان استثنایی اشاره کرد و گفت: میانگین سرانه استثنایی کشور ۹ متر است و در دنیا ۲۷ متر و این فاصله زیاد است.
سالار قاسمی ابراز امیدواری کرد سنجش سه میلیون دانش آموز از مهرماه اغاز و به نحو مطلوب انجام شود.
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش استثنایی کشور همچنین با اشاره بر تامین نیازها و رفع دغدغههای خانواده دانش آموزان مدارس استثنایی، از اختصاص سی میلیارد تومان برای تامین زیرساختهای ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی استان خبر داد.
وی از آموزش و پرورش استان خواست، پر کنار اعتبارات ملی، تجهیز مدارس را نیز در اولویت قرار دهند.
سالار قاسمی از تخصیص یک همت برای ادامه تحصیل جاماندگان از تحصیل خبر داد و افزود: در بحث حمل و نقل دانش آموزان استثنایی نیز هشتصد میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده که نسبت به گذشته، بیش از دو نیم برابر شده است.