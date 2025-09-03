آیت الله علم الهدی گفت: مدیریت شهری و استانی، در کنار مردم، خیران و شرکت‌ های خصوصی می‌ توانند در مدت چند سال یک تیم فوتبال قوی برای مشهد تشکیل دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مهم‌ ترین مساله فوتبال این استان، نبود یک تیم قدرتمند و پایدار است، اگر تیمی با استفاده از نیروهای بومی و حمایت نهادهای محلی تشکیل شود، می‌ توان هم اعتبار ورزشی استان را احیا و هم استعدادهای جوان را شکوفا کرد.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امروز چهارشنبه در دیدار با رئیس هیات فوتبال خراسان رضوی، افزود: فوتبال می‌ تواند بستری برای کشف و استعدادیابی نوجوانان و جوانان باشد، اگر ما از این بستر و فرصت استفاده نکنیم، دیگران از آن بهره خواهند برد.

وی اضافه کرد: ورزش‌ های قهرمانی همچون فوتبال می‌ تواند باعث ایجاد روحیه شور و نشاط در نسل جوان شود، اگر مدیریت شهری و استانی، در کنار ظرفیت‌ های مردمی، خیران و شرکت‌های خصوصی پای کار بیایند، می‌ توان ظرف مدت چند سال تیمی قوی برای مشهد تشکیل داد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تاکید کرد: توسعه ورزش همگانی بدون تقویت ورزش قهرمانی ممکن نیست، مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند که پیشرفت ورزش همگانی در گروی رشد ورزش قهرمانی است، بنابراین اگر فوتبال قهرمانی رشد کند، می‌ تواند انگیزه و الگو برای جوانان باشد.

آیت‌ الله علم‌الهدی ادامه داد: موضوع دیگر، بهره‌ برداری درست از ورزشگاه‌ ها و زمین‌ های ورزشی به‌ ویژه در حاشیه شهر است، متاسفانه برخی از این اماکن به بخش خصوصی اجاره داده می‌ شوند و با اجاره‌ های سنگین فشار مالی به دوش جوانان مناطق محروم می‌ افتد، در حالی که فلسفه وجودی این فضاها خدمت به مردم است.

وی گفت: انتخاب مکان احداث ورزشگاه‌ ها نکته بسیار مهمی است و در این خصوص تجربه نشان داده است که هرگاه ورزشگاه‌ ها و سالن‌ ها در مناطق محروم و کم‌ برخوردار ساخته شدند، استقبال مردمی بسیار بیشتر بوده است.

امام جمعه مشهد افزود: جوانان کم‌ برخوردار، انگیزه و انرژی بیشتری برای فعالیت‌ های ورزشی دارند و می‌ توانند استعدادهای درخشانی را پرورش دهند.

فوتبال خراسان رضوی که زمانی با داشتن تیم‌ های ریشه‌ دار چون «ابومسلم» و «پیام»، از استان‌ های مطرح در عرصه فوتبال باشگاهی کشور بود، سال هاست از این حوزه دور افتاده است.