پتروشیمی اروند با طراحی و ساخت پمپ‌های نیکلی با خلوص ۹۹ درصد، انحصار شرکت‌های خارجی را شکست و گامی مهم در مسیر خودکفایی صنعتی و پایداری تولید برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه‌ای از پمپ‌های نیکلی با خلوص ۹۹ درصد ازسوی متخصصان شرکت پتروشیمی اروند برای نخستین‌بار در کشور طراحی و ساخته شد؛ تجهیزاتی راهبردی که پیش‌تر تنها از شرکت آلمانی فریاتک تأمین می‌شد.

این پمپ‌ها از حیاتی‌ترین اجزای فرآیند تغلیظ کاستیک هستند و کارکرد آنها رساندن غلظت کاستیک به ۵۰ درصد در شرایط دمای بالا است، امری که نیازمند مقاومت ویژه و فناوری پیچیده در طراحی و ریخته‌گری نیکل خالص است، باوجود دشواری‌های فنی و حساسیت بالای فرآیند، این تجهیزات کلیدی در حدود ۱۰ ماه ساخته و با موفقیت در خطوط تولید پتروشیمی اروند نصب و راه‌اندازی شدند.

بومی‌سازی این فناوری نه‌تنها میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته، بلکه سبب کاهش چشمگیر هزینه‌ها و افزایش ضریب امنیت تولید در صنعت کاستیک کشور شده است.