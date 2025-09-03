به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد گفت: گروه فولاد مبارکه با بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، به دنبال تحقق پروژه‌های مهمی همچون تولید فولاد سبز، بهره‌وری در زنجیره تأمین، اقتصاد چرخشی و خلق فناوری‌های رقابت‌پذیر جهانی است.

زرندی بر نقش‌آفرینی مؤثر دانشگاه‌ها در توسعه فناوری‌های راهبردی صنعت فولاد تأکید کرد.

مدیر امور فناوری دانشگاه شهرکرد نیز افزود: دانشگاه شهرکرد با بهره‌گیری از توان مناسب اساتید و دانشجویان می‌تواند با تمام توان در مسیر حل چالش‌های صنعت فولاد گام بردارد.

به گفته تقی جاودانی در دو سال گذشته، دو قرارداد برای حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاه شهرکرد با فولاد مبارکه منعقد شده است.

در این نشست، دانشگاه شهرکرد به همراه دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و فردوسی مشهدبه‌عنوان چهار دانشگاه منتخب کشور برای همکاری فناورانه با گروه فولاد مبارکه معرفی شدند.