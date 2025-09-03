پخش زنده
پلیس انگلیس هشدار داد: سیاستمداران این کشور، در بحث مهاجران، به اختلافات اجتماعی در کشور دامن میزنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "گوین استفنز" (Gavin Stephens)، رئیس "شورای ملی فرماندهان پلیس" (National Police Chiefs’ Council) در انگلیس میگوید مباحث سیاستمداران این کشور درباره پناهندگان، تنشهای اجتماعی و درگیری در جوامع این کشور پدید آورده و از آنان خواسته است به جای دامن زدن به اختلافات، برای کاهش یا پایان این دو دستگیها اقدام کنند.
ماه هاست شماری از افراد و گروههای ضد مهاجرت، در برابر محلهای اقامت موقت پناهندگان، تظاهرات میکنند و اخراج آنان را درخواست میکنند.
در همین حال، هواداران حقوق بشر در شهرهای انگلیس نیز علیه این گونه تظاهرکنندگان بیگانه ستیز، تجمع و تظاهرات میکنند.
نشریه گاردین دراین باره نوشت:"نایجل فاراز"، رهبر حزب "رفورم بریتانیا" که از مخالفان جدی پناهندگان است، در ماه ژوئیه امسال اعلام کرد بریتانیا به "یک تمرد مدنی گسترده" نزدیک میشود.
"گوین استفنز" میگوید: بحثهای افراطی درباره پناهجویان، موجب دو قطبی شدن جامعه انگلیس شده و تنشهای اجتماعی را افزایش داده است. شماری از فرماندهان پلیس در انگلیس میگویند تعدادی از سیاستمداران راستگرا در این کشور، به تنشهای اجتماعی و اختلافات دامن میزنند.
به گفته این افسران پلیس، با افزایش شمار تظاهرات در انگلیس، پلیس ناچار میشود به جای مبارزه با جرایم، به نظارت بر تظاهرات و درگیریها در آن بپردازد.
مرکز ملی آمار انگلیس در آخرین گزارش اعلام کرد: میزان جرایم در این کشور طی دو سال اخیر به بالاترین میزان در تاریخ این کشور و فقط جرایم ثبت شده سالانه به بیش از شش میلیون فقره رسیده است.