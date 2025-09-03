پخش زنده
هشتمین نمایشگاه سفر، اکوتوریسم، آفرود، کمپینگ و ماجراجویی با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب افتتاح شد.
.به گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ هشتمین نمایشگاه سفر، اکوتوریسم، آفرود، کمپینگ و ماجراجویی امروز با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در محل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب آغاز به کار کرد ، رویدادی که کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با رویکردی تخصصی و استراتژیک، طیف گستردهای از خدمات ملی و بینالمللی خود را در آن عرضه میکند.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بهعنوان یکی از بازویهای اجرایی و تخصصی صنعت گردشگری کشور، در این دوره از نمایشگاه حضوری فعال و هدفمند دارد و همهروزه از ساعت ۱۲ تا ۲۰ در غرفه اختصاصی خود پذیرای بازدیدکنندگان است.
این کانون با ارائه مجموعهای جامع از خدمات بینالمللی و داخلی، در پی ارتقای زیرساختهای سفر، توسعه گردشگری جادهای و ترویج سبک نوین سفرهای ماجراجویانه و ایمن است.
خدمات ارائه شده توسط کانون در این نمایشگاه شامل صدور اسناد و مدارک بینالمللی رانندگی و خودرو، ارائه کارتهای اشتراک امداد خودرو، اجاره خودرو در دبی، معرفی کلوپ ملی سافاری و معرفی سامانه ملی سفر با شماره تماس ۰۹۶۲۹ است.
همچنین بهمنظور تسهیل دسترسی متقاضیان، مجموعهای از خدمات ویژه با شرایط استثنایی از جمله صدور گواهینامه رانندگی بینالمللی با اعتبار یکساله، ارائه اشتراکهای امداد خودرو، برگزاری دورههای آموزشی سافاری و اجاره خودرو در دبی با تخفیف ۳۰ درصدی در طول ایام برگزاری نمایشگاه عرضه میشود.
هشتمین نمایشگاه سفر، اکوتوریسم، آفرود، کمپینگ و ماجراجویی تا ۱۶ شهریور ادامه دارد و میزبان فعالان، علاقهمندان و نهادهای پیشرو در عرصه گردشگری و سفر خواهد بود.