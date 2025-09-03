به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن به نقل از رسانه های انگلیس، دولت انگلیس در صدد است فروش نوشیدنی های انرژی زا را که بیش از 150 میلی گرم کافئین در هر لیتر دارد، به کودکان و نوجوانان زیر 16 سال غیرقانونی اعلام کند. این ممنوعیت شامل فروش برخط (آنلاین)، در فروشگاه‌ها، غذاخوری ‌ها، کافه‌ها و دستگاه‌های فروش خودکار در انگلیس می شود. این ممنوعیت شامل نوشابه های کم کافئین، همچون چای و قهوه نمی شود اما فروش نوشابه هایی همچون "رد بول" ( Red Bull)، "مونستر" ( Monster) را ممنوع می کند.نهادهای ناظر در انگلیس برآورد کرده اند حدود یکصد هزار کودک انگلیسی، روزانه دستکم یک نوشیدنی انرژی زا با کافئین بالا مصرف می کنند. هیات دولت انگلیس معتقد است با این ممنوعیت، از چاق شدن 40 هزار کودک و نوجوان و بیماری های ناشی از مصرف این نوشابه ها پیشگیری می شود. همچنین از اختلال خواب، افزایش اضطراب و عدم تمرکز و همچنین نتایج ضعیف تر در مدرسه جلوگیری می شود. بر اساس گزارش نهادهای ناظر بر سلامت در انگلیس هر قوطی نوشابه های انرژی زا و کوکا کولا دست که معادل 15 حبه قند، شکر دارد که برای سلامتی بسیار مضر است.