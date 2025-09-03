به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدحامد عاملی تداوم روند افزایش واردات خودرو در سال جاری با ۲۵ درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال قبل را زمینه‌ساز ورود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به کشور اعلام کرد و گفت: ثبت سفارش واردات تا سقف صدور هزار دستگاه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ابلاغ تعرفه واردات خودرو به گمرک افزود: با اعمال تعرفه ۲۰ درصدی برای خودروهای اقتصادی، شرایط ثبات قیمت و تنظیم بازار برای مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود.

عاملی، شکسته شدن انحصار ۱۳ ساله خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را گامی دیگر در جهت تعدیل قیمت بازار محصولات خودرویی کشور دانست و گفت: امسال برای اولین بار پس از ۱۳ سال خودروهای با حجم موتور بالا وارد کشور می‌شود که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش قیمت این رده از محصولات در بازار داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که توجه به حقوق عامه، برای برخورداری مردم از خودرو با کیفیت و قیمت مناسب؛ رویکرد محوری وزارت صمت است، تصریح کرد: برای اولین بار ستاد ارتقای کیفی خودروهای ساخت داخل هم فعال شده تا با تعیین شاخص‌های کیفی، ارزیابی و اعلام آن به مردم، مسیر مردمی‌سازی نظارت بر خودروها فراهم شود.

وی ایجاد ثبات در بازار خودرو با واردات بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری به کشور با وجود نوسانات ارزی را که افزایشی۴۳۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته از سیاست‌های موفق وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.