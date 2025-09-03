به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در بازدید از باغ‌های عناب استان و واحد صنایع تبدیلی با اشاره به تلاش بیش از ۹ هزار نفر در تولید و فرآوری این محصول راهبردی در استان گفت: عناب، نماد ارزشمند اقتصاد کشاورزی استان است و قابلیت تبدیل شدن به بیش از ۱۵ نوع محصول را دارد که باید با معرفی آن به دیگر استان‌ها و خارج کشور، شکوفایی اقتصادی بیشتری را برای استان رقم بزنیم.



