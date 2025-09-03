به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی، در نشست با مدیران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات دقیق برای سرمایه‌گذاری در استان گفت: در حال حاضر ۵۰ هزار نفر در استان بیکار هستند و به همین دلیل بهره‌برداری درست از ظرفیت‌های معدنی می‌تواند بخش مهمی از مشکل اشتغال را برطرف کند.

به گفته ملانوری، نیروی انسانی همدان به‌طور کامل تحصیل‌کرده است و همین موضوع فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز با اشاره به فعالیت‌های اکتشافی این شرکت گفت: هم اکنون در ۱۴ پهنه معدنی در استان همدان عملیات اکتشاف در حال انجام است و نتایج این فعالیت‌ها طی ۶ ماه تا یک سال آینده مشخص خواهد شد.

تورج زارع تأکید کرد: هدف اصلی از این اکتشافات، زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری پایدار و استفاده بهینه از منابع معدنی استان است.