رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان اعضای شورای سیاستگذاری و ارزشیابی نمایش حوزه هنری کودک و نوجوان را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طی احکامی از سوی علی جانباز رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان، ۹ عضو شورای سیاستگذاری و ارزشیابی نمایش حوزه هنری کودک و نوجوان معرفی شدند و جلسه این شورا نیز برگزار شد.
بر اساس این احکام، مریم سعادت، مریم کاظمی، شهرام کرمی، سیدحسین فدایحسین، امیر مشهدیعباس، مهدی سیمریز، افشین ناظری، متین محجوب و مرتضی اسدیمرام به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری و ارزشیابی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند.