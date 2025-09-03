به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم افتتاحیه شمشین کنگره بین‌المللی فوتبال کلینیک صبح امروز با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، زهره هراتیان رئیس ایفمارک (مرکز ارزیابی‌های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران) در شهر مشهد برگزار شد.

این رویداد جامع، بستری برای ارائه جدیدترین دستاورد‌های علمی در حوزه‌های سلامت، مدیریت، تکنولوژی، مربیگری و آنالیز فوتبال است که با حضور پزشکان، پژوهشگران، مربیان و مدیران ورزشی، فرصتی بی‌نظیر برای آموزش، شبکه‌سازی و به‌روز شدن با علم روز فوتبال و پزشکی ورزشی فراهم شده است.

در حاشیه این کنگره، استاندار مشهد از علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال قدردانی کرد.

شمشین همایش بین‌المللی فوتبال از تاریخ ۱۲ تا ۱۴ شهریور به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.