به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اکنون میزان رضایتمندی خانواده‌ ها برای اهدای عضو در خراسان رضوی رشد قابل توجهی یافته و به بیش از ۷۵ درصد رسیده است.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: در گذشته میزان رضایت خانواده به اهدای عضو بیمار مرگ مغزی شان در خراسان رضوی زیر ۱۰ درصد بود که به رشد قابل توجهی رسیده است.

وی بیان کرد: رضایت گرفتن برای اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی کار بسیار سختی است که به روحیه ایثار و فداکاری نیاز دارد.

مسئول واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به کشور نیز این روحیه ایثار و فداکاری مردم بود که کار را به ثمر رساند و مردم نشان دادند که این روحیه خصیصه بارز ملت ایران است.

وی اظهار کرد: در موضوع اهدای عضو نیز مردم آگاه و دلسوز با وجود غم بزرگی که به خاطر از دست دادن عزیز خود در دل دارند، اما در آن شرایط سخت و دشوار به خاطر این روحیه ایثار و فداکاری، با رضایت به اهدای عضو سبب نجات جان بیماران نیازمند و جاودان شدن یاد عزیز از دست رفته خود می‌ شوند.

خالقی گفت: در فرآیند اهدا و پیوند عضو بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از بیمارستان مبدا تا بهشت رضا (ع) شامل پزشکان، پرستاران، کادر اتاق عمل، نیروهای پشتیبان، همکاران اورژانس، پزشکی قانونی و غیره فعالیت دارند.

اهدای اعضای ۱۳ بیمار مرگ مغزی در دهه پایانی صفر

مسئول واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در دهه پایانی ماه صفر ۷۸ مورد پیوند عضو و بافت از ۱۳ بیمار مرگ مغزی در واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی این دانشگاه انجام شده است.

خالقی افزود: از این تعداد اهدای عضو، ۱۶ مورد پیوند کلیه، ۱۰ مورد پیوند کبد، ۲۴ مورد پیوند قرنیه، ۲۶ مورد پیوند پوست و ۲ مورد پیوند قلب بوده است.

واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال‌ شرق کشور را زیر پوشش دارد، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.