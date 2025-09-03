پخش زنده
رهبر حزب رفورم بریتانیا از رژیم سانسور استبدادی بریتانیا انتقاد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نایجل فاراژ، رهبر حزب رفورم بریتانیا قرار است در کمیته قضایی مجلس آمریکا، درباره قانون امنیت برخط (Online Safety Act) که دولت انگلیس اجرا میکند، توضیح دهد.
کمیته قضایی مجلس آمریکا نگران تهدید اروپا، علیه آزادی بیان و نواوری آمریکایی شده است و میخواهد درباره "قانون امنیت برخط" که تهدید علیه شرکتهای فناوری آمریکاست، اطلاعاتی به دست آورد.
گاردین نوشت مالکان شرکتهای آمریکایی نگرانند اجرای "قانون امنیت برخط" در انگلیس، آنها را با جرایم هنگفت و یا حتی زندان روبهرو کند. روزنامه گاردین نوشت آمریکاییها معتقدند محدودیتهایی که قانون جدید در انگلیس بر فضای مجازی و فعالیتهای برخط اعمال میکند، لازم نیست.
دولت انگلیس میگوید آزادی بدون مرز در فضای مجازی، به سوء استفادهها از جمله سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان، انتشار سخنان نفرت پراکن، ترویج نژادپرستی و گسترش جرایم اینترنتی منجر میشود و باید محدودیتهایی در این باره اعمال شود.
"گراهام لینهان" (Graham Linehan)، نویسنده یکی از مجموعههای مشهور تلویزیونی در انگلیس، دیروز و زمانی که از آمریکا باز میگشت، در فرودگاه "هیث رو" در لندن بازداشت شد.
به گزارش رسانههای انگلیس، ۵ مامور مسلح، این نویسنده را به اتهام نفرت پراکنی در شبکههای اجتماعی، بازداشت کردند. اتهام وی این است که چند ماه پیش، نظرش را در مخالفت با افرادی که تغییر جنسیت دادهاند، ابراز کرده است. بازداشت این فرد، بحث درباره آزادی بیان و قوانین مربوط به سخنان نفرت پراکن را تشدید کرده است.
روزنامه سان نیز نوشت"نایجل فاراژ" امروز قرار است به اعضای کمیته قضایی مجلس آمریکا بگوید که انگلیس اکنون "رژیمی غیر آزاد و دارای سانسور استبدادی" است. وی میافزاید بریتانیا درباره آزادیهای مدنی، راه خود را گم کرده است.
به نوشته این روزنامه، رهبر حزب "رفورم بریتانیا" به آمریکاییها خواهد گفت آمریکا باید از "دیپلماسی و بازرگانی"، از جمله تهدید تحریمها علیه انگلیس استفاده کند تا در برابر قوانین محدود کننده اتحادیه اروپا و بریتانیا، علیه شرکتهای فناوری آمریکایی، بایستد.
روزنامه گاردین نوشت در حالی که دولت آمریکا، دانشجویانی را که از جنایات اسرائیل انتقاد میکنند، اخراج میکند نگرانی آمریکاییها برای آزادی بیان در اروپا، جای شگفتی است. این روزنامه به مجلس آمریکا توصیه کرده است ابتدا درباره اقدامات دولت خودشان درباره آزادی بیان در آمریکا بررسی کنند، زیرا دولت آمریکا اکنون حتی صفحات شخصی افراد در شبکههای اجتماعی را بازرسی میکند تا به آنان اجازه دهد وارد آمریکا شوند.
به نوشته گاردین، دولت آمریکا با قوانین ساختگی و قلابی، از سازمانهای رسانهای که از رئیس جمهور این کشور و دولت انتقاد میکنند، خسارت مالی میگیرد و خبرنگارانی را که به خلیج مکزیک، "خلیج مکزیک" میگویند، به نشستهای خبری دولتی راه نمیدهد.
این روزنامه نوشت کمیته قضایی مجلس آمریکا که اکثریت اعضایش از حزب حاکم جمهوری خواهند، به این موارد توجه ندارند و نگران آزادی بیان در اروپا شدهاند تا مبادا به شرکتهای فناوری آمریکایی، خسارت وارد شود.
گاردین نوشت "نایجل فاراژ"، رهبر حزب "رفورم بریتانیا" نیز اگر واقعا نگران آزادی بیان است چرا از شورای شهر ناتینگهام شایر خواسته است تا با نشریه "ناتینگهام پست" (Nottingham Post) مصاحبه نکند، زیرا این نشریه، با پوشش خبری این رسانه، مخالف است.
نایجل فاراژ، سیاستمدار راستگرای انگلیسی که هوادار سرسخت دونالد ترامپ است، به ضدیت با اتحادیه اروپا، دشمنی با مهاجران و به ویژه پناهجویان و ترویج اسلام هراسی مشهور است.