مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد از راه‌اندازی «کافه کتاب شهدا» و پویش سراسری «دوست شهیدم» در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حرزاده گفت: پویش «دوست شهیدم» با هدف ایجاد شبکه‌ای عظیم از داوطلبان و ایثارگران طراحی شده است که طی آن، از مردم به ویژه نسل جوان دعوت می‌شود با پر کردن فرمی، با عنوان «دوست شهید» در برنامه‌های مختلف فرهنگی و ترویجی مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه طرح «کافه کتاب شهدا» نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: این کافه‌ها که با دکوری مناسب و فضایی دلنشین طراحی می‌شوند، محلی برای عرضه کتاب‌های دفاع مقدس با قیمتی پایین‌تر از بازار خواهند بود بنابراین از شهرستان‌ها خواهشمندیم مکان‌های مناسبی برای راه‌اندازی این کافه‌ها معرفی کنند.

مدیرکل حفظ آثار یزد ادامه داد: شهرستان‌ها می‌توانند با دریافت کتاب از اداره کل، در مناسبت‌های مختلف و در مکان‌هایی مانند نماز جمعه و مدارس، نمایشگاه کتاب دفاع مقدس برپا کنند.

حرزاده از مسئولان خواست با شناسایی خیرین و صنایع، از ظرفیت آنان برای جذب کمک‌های مالی در اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها استفاده کنند.