تمام شهرستانها مستعد وقوع سیل هستند
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: با توجه به توپوگرافی منطقه، کلیه شهرستانهای استان مستعد سیلخیزی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
قدرت الله مهدیخانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین گفت: مطالعات قبلی نشان میدهد که بیش از ۲۲۱ روستا در استان در معرض خطر سیل قرار دارند.
مدیرکل مدیریت بحران استان در ادامه اظهار کرد: متاسفانه تمام شهرستانهای مرزی نیز در خطر سیل قرار دارند که اقدامات لازم برای مقابله با این خطرات در حال بررسی و پیگیری است.
مهدی خانی با اشاره به اقدامات انجام شده و ضرورت تداوم این اقدامات، اعلام کرد: این پیگیریها از دیروز آغاز شده و شرکت آب منطقهای مسئول اصلی این حوزه است.
وی همچنین گفت: در آینده نزدیک جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران برگزار خواهد شد تا شرح وظایف دستگاههای مختلف مشخص شود و اقدامات پیشگیرانه مانند لایروبی رودخانهها میان شهرداریها و شرکت آب منطقهای به خوبی اجرا گردد.