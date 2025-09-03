پخش زنده
مدیران برجسته آژانسهای گردشگری کشور عراق، از غار قوریقلعه در استان کردستان بازدید و این شگفتی طبیعی و تاریخی را یکی از جاذبههای گردشگری کمنظیر منطقه توصیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،گروهی از مدیران آژانسهای گردشگری عراق با هدف آشنایی نزدیکتر با ظرفیتهای گردشگری ایران و استان کرمانشاه، از غار قوریقلعه واقع در استان کرمانشاه بازدید کردند، این غار که به عنوان یکی از بزرگترین و زیباترین غارهای طبیعی منطقه غرب کشور شناخته میشود، توانست توجه و تحسین کامل این مدیران را به خود جلب کند.
بازدیدکنندگان پس از ورود به فضای داخلی غار با ساختارهای سنگی منحصر به فرد، شکوه و زیبایی چشمنواز مواجه شده و از تجربه حضور در این محیط تاریخی و طبیعی فوقالعاده اظهار هیجان کردند، آنها غار قوریقلعه را نه تنها یک پدیده طبیعی بینظیر بلکه بخشی از میراث باستانی ملموس ایران دانستند که میتواند نقشی مهم در جذب گردشگران خارجی و توسعه تعاملات گردشگری منطقهای ایفا کند.
یکی از مدیران آژانسهای گردشگری عراق با تأکید بر این موضوع که بازدید از این غار تجربهای متفاوت و بینظیر بود، گفت: ظرفیت های گردشگری این منطقه بسیار زیاد است و قوریقلعه نمونهای بارز از جاذبههای طبیعی و تاریخی است که ارزش معرفی و توسعه بیشتر را دارد.
این بازدید به همت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه و در راستای گسترش همکاریها و تبادل فرهنگ و گردشگری انجام شد و امید است بتواند در آیندهای نزدیک زمینهساز افزایش حضور گردشگران عراقی در این منطقه ارزشمند شود.
غار قوریقلعه علاوه بر زیباییهای طبیعی، از نظر تاریخی نیز اهمیت خاصی دارد و بسیاری کارشناسان، آن را گنجینهای تاریخی در دل کوههای کرمانشاه معرفی میکنند که نشان از تمدنی کهن و پنهان در دل طبیعت ایران دارد. این ویژگی دوگانه غار موجب شده است تا به عنوان مقصدی منحصر به فرد برای گردشگران داخلی و خارجی مطرح شود.