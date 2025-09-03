به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، پس از استعفای چندی پیش رادوان ویشکوویچ، نخست وزیر سابق جمهوری صرب بوسنی، ساوو مینیچ برای تصدی این سمت از سوی رئیس جمهوری صرب بوسنی پیشنهاد شده بود.

این در حالی است که میلوراد دودیک، رئیس جمهوری صرب بوسنی با حکم دادگاه این کشور و ابلاغ کمیسیون مرکزی انتخابات از سمت خود عزل شده است. کابینه نخست وزیر جدید جمهوری صرب بوسنی توانست با کسب ۵۰ رای مثبت در برابر تنها یک رای منفی از مجلس جمهوری صرب بوسنی رای اعتماد کسب کند.

با توجه به اینکه تمام این فرایند از سوی رئیس معزول جمهوری صرب بوسنی انجام شده است، بدین ترتیب صرب‌های بوسنی به شکل عملی اولین اقدام خود را در مخالفت با رای دادگاه به نمایش گذاشتند.