امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پاسخ اعضای دولت به سوال خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲- ۱۶:۵۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
۱۴۰۴-۰۶-۰۹
فناوری هایی که هم زبان دشمن را به اعتراف گشود و هم پدافندشان را سردرگم کرد
فناوری هایی که هم زبان دشمن را به اعتراف گشود و هم پدافندشان را سردرگم کرد
۱۴۰۴-۰۶-۰۹
خبرهای مرتبط

مهاجرانی: ساعت کاری ادارات تا پایان شهریور تغییر نمی‌کند

صادرات ماهانه نفت، ۶۳۰ هزار بشکه افزایش یافت

کمبود‌های دارویی نسبت به سال قبل کمتر شده است

برچسب ها: هیئت دولت ، اعضای دولت ، پاسخ به سوالات
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 