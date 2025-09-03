همایش بزرگداشت شیخ ذبیحالله محلاتی با هدف بررسی ابعاد مختلف زندگانی، شخصیت علمی و معنوی و همچنین آثار برجایمانده از این عالم و مورخ برجسته تشیع در فرهنگ سرای اندیشه محلات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این مراسم، سخنرانان و مهمانان به بررسی ابعاد مختلف زندگانی، شخصیت علمی و معنوی و همچنین آثار باقی مانده از این عالم بزرگوار پرداختند همچنین از منتخبان مسابقه مقالهنویسی با موضوع شیخ ذبیحالله محلاتی تقدیر شد.
شیخ ذبیحالله محلاتی در طول ۹۳ سال عمر پر برکت خود بیش از ۸۰ جلد کتاب به زبانهای عربی و فارسی تألیف کرده که بعضی از آنها به چاپ رسیده و تعدادی به صورت نسخههای خطی باقی مانده است که در بخش نمایشگاهی همایش بعضی آثار ارزشمند این عالم فقید به نمایش گذاشته شده است.
ذبیحالله محلاتی (مشتاق عسکری) معروف به ذبیحالله محلاتی، روحانی و نویسنده شیعه در سال ۱۲۷۱ هـ.ش (۱۳۱۰ هـ.ق) در محلات به دنیا آمد، بعد از عمری خدمات ارزنده در ۱۵ اسفند ۱۳۶۴ شمسی از دنیا رفت و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی دفن شد.
ریاحین الشریعه در شرح حال بانوان شیعه، مآثر الکبراء فی تاریخ سامراء، کشف الغرور او مفاسد السفور، فرسان الهیجاء؛ در شرح حال اصحاب امام حسین(ع)، اختران تابناک یا کشف الکواکب، قضاوتهای امیرالمؤمنین(ع)، کشف الغاشیة در زندگانی عایشه، الحق المبین، قلائد النحور فی وقایع الایام و الشهور بعضی از تألیفات این عالم جلیل القدر محلاتی هستند.