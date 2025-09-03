مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس بر استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای معرفی و ترویج سنت حسنه وقف، به ویژه بین نسل جوان تأکید کرد.

همکاری مشترک صدا و سیما و اوقاف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر امیر رئوف، مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس، در دیدار صمیمی با حجت‌الاسلام موسوی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به اهمیت و برکات وقف به‌عنوان «صدقه جاریه»، گفت: رسانه ملی کارآمدترین و مؤثرترین ابزار برای تبیین فرهنگ وقف و روایت‌گری صحیح در این عرصه است.

وی با بیان اینکه امروز جامعه، به‌ویژه نسل جوان، در معرض شبهات و القائات نادرست قرار دارد، افزود: باید با تولید محتوای هدفمند همراه با مخاطب‌شناسی دقیق، پیام وقف را نسل کودک و نوجوان منتقل کرد.

مدیرکل صدا و سیمای فارس پیشنهاد داد: فهرستی از سوژه‌های مرتبط با وقف تهیه و در اختیار رسانه قرار گیرد تا در قالب برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری و فضای مجازی محتوا‌های فاخری تولید شود

وی همچنین استفاده از قالب هایی، چون برنامه‌های کوتاه، را از راهکار‌های مؤثر در معرفی وقف دانست و تصریح کرد: روایت‌گری اگر در قالب قصه و داستان انجام شود، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

دکتر رئوف با اشاره بر لزوم تبیین در حوزه وقف تاکیدکرد و گفت: ضروری است ضمن معرفی واقفان در استان فارس و علت ورود آنان به عرصه وقف، اطلاعات مورد نیاز موقوفات در اختیار رسانه‌ها و تهیه‌کنندگان قرار گیرد. این اطلاعات می‌تواند پشتوانه تحقیقات برنامه‌ای رسانه قرار گیرد و آشنایی مردم به واسطه تولیدات پژوهش محور با وقف را افزایش یابد.

مدیرکل صدا و سیمای فارس خاطرنشان کرد: برای جریان‌سازی رسانه‌ای در حوزه وقف، لازم است همچون عملیات رسانه‌ای موفق در سایر موضوعات، نگاه قرارگاهی و مشارکت هماهنگ همه بخش‌های رسانه‌ای اعمال شود. این رویکرد می‌تواند مسائل مهم وقف را از حاشیه به متن بیاورد و جایگاه آن را در افکار عمومی تقویت کند.

وی، یکی از زمینه‌های مهم همکاری مشترک را «احیا و تبیین کارکرد مساجد» دانست و توضیح داد: مسجد یکی از مصادیق بارز وقف است و می‌توان با برنامه‌ریزی مشترک، به معرفی نقش آن در زندگی اجتماعی پرداخت.

در این نشست مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس نیز، با قدردانی از همکاری‌های رسانه ملی، بر برنامه‌ریزی ویژه برای هفته وقف و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت رسانه برای ترویج این سنت حسنه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سید عباس موسوی در این دیدار، ضمن تبریک سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) و با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر انتقال برنامه‌های هفته وقف به ایام ماه ربیع‌الاول، گفت: این تغییر زمان، فرصت مناسبی برای هم‌افزایی برنامه‌های وقف با مناسبت‌های ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) فراهم کرده است.

وی افزود: در سال جاری، برنامه‌های هفته وقف علاوه بر بقاع متبرکه، در مکان‌هایی، چون شرکت دانش‌بنیان سلامت کوثر نیز برگزار می‌شود تا دستاورد‌های علمی و اجتماعی وقف به شکل ملموس‌تری به مردم معرفی شود.

مدیرکل اوقاف فارس با اشاره به تنوع برنامه‌های امسال گفت: بازدید مسئولان از مراکز وقفی، نشست‌های تخصصی و مراسم تکریم واقفان بخشی از این رویدادها است که در مرکز استان و شهرستان‌ها برگزار خواهد شد و حتی برخی برنامه‌ها ابعاد فراتر از استان خواهد داشت.

وی با قدردانی از همراهی‌های پیشین صدا و سیمای فارس، تأکید کرد: انتظار می رود امسال نیز این همکاری رسانه‌ای پررنگ‌تر و اثرگذارتر ادامه یابد تا هفته وقف جایگاه شایسته خود را در افکار عمومی بیابد.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین بر ضرورت استفاده از ابزار‌های نوین رسانه‌ای برای نشر معارف اسلامی و گسترش فرهنگ وقف تأکید کرد و از آمادگی اوقاف فارس برای تأمین سوژه‌ها و تولید محتوای متنوع فرهنگی خبر داد.