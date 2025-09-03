به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احمد نفر، شهردار بهمن، گفت: یادمان شهدای گمنام این شهر به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع در تپه نورالشهدا ساخته شده است.

وی افزود: برای ساخت این مقبره بیش از ۴۵ میلیارد ریال هزینه شده که ۱۵ میلیارد ریال از محل نشر آثار دفاع مقدس و ۳۰ میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی شهرداری تأمین و پرداخت شده است.

شهردار بهمن ادامه داد: آماده‌سازی و ساخت مقبره و یادمان شهدای این شهر سه سال به طول انجامید و در حال حاضر پیکر دو شهید گمنام در این مقبره به خاک سپرده شده است.