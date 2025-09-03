به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی داوران دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی فصل ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:

شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

شهرداری بندرعباس - چادرملو اردکان

داوران: محمد حسین میدانی، احسان اسدی، هاشم امیری و علی احمدی ناظر: هادی فلاحت پیشه

هدف سمنان - فولاد هرمزگان

داوران: علی اکبر زارعی مقدم، مرتضی حیدری، مرتضی اکبری و علیرضا شکی ناظر: حسن کیومرثی

گلساپوش یزد - ملوان بندر انزلی

داوران: حسین نوروزی، ابوالفضل داوطلب، مجمد علی نژاد و سید مصطفی عابدی ناظر: حسین ربیحاوی

شاهین خزر رودسر - پارس جنوبی بوشهر

داوران: صادق ناصریان، رسول سلیمی، ابراهیم حبیبی افتخار و عسگری خسروی ناظر: نوروز آرخی