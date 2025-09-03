اعلام داوران هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی
داوران هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شدند.
شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
شهرداری بندرعباس - چادرملو اردکان
داوران: محمد حسین میدانی، احسان اسدی، هاشم امیری و علی احمدی ناظر: هادی فلاحت پیشه
هدف سمنان - فولاد هرمزگان
داوران: علی اکبر زارعی مقدم، مرتضی حیدری، مرتضی اکبری و علیرضا شکی ناظر: حسن کیومرثی
گلساپوش یزد - ملوان بندر انزلی
داوران: حسین نوروزی، ابوالفضل داوطلب، مجمد علی نژاد و سید مصطفی عابدی ناظر: حسین ربیحاوی
شاهین خزر رودسر - پارس جنوبی بوشهر
داوران: صادق ناصریان، رسول سلیمی، ابراهیم حبیبی افتخار و عسگری خسروی ناظر: نوروز آرخی