لهونی با اشاره به ضرورت نهادینه کردن فرهنگ نماز گفت: کودکان باید قبل از رسیدن به سن تکلیف با معارف دینی و فریضه نماز مانوس شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استاندار کردستان در جلسه شورای اقامه نماز استان بر اهتمام دستگاهها برای ترویج فرهنگ نماز تاکید کرد و افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید با بهرهگیری از ظرفیتها نسبت به ترویج فرهنگ نماز اهتمام داشته باشند.
ماموستا رستمی امام جمعه سنندج هم در این جلسه با اشاره به جایگاه نماز در دین مبین اسلام بر لزوم هم افزایی مسئولان برای ترویج نماز تاکید کرد.
عظیمی دبیر ستاد اقامه نماز استان هم با اشاره به اینکه شاخصهای مرتبط با نماز متناسب با شرایط استان بومیسازی شده است گفت: در ارزیابیهای هر ساله عملکرد ۶۸ دستگاه استانی و ۲۹۸ دستگاه شهرستانی بر اساس شاخصهای تعیین شده ملی و تفاهمنامههای منعقده با دستگاهها بررسی میشود.