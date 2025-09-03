نشست تخصصی بررسی آخرین وضعیت منابع آب استان هرمزگان و برنامه‌های اجرایی برای پایداری توزیع آب در بندرعباس با حضور مهرزاد احسانی، رئیس آبریز رودخانه‌های جنوب کشور، برگزار شد و به راهکار‌های حفاظت از منابع آبی و مدیریت بهینه مصرف آب پرداخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، نشست تخصصی بررسی آخرین وضعیت منابع آب استان و برنامه‌های در دست اجرا برای پایداری توزیع آب در بندرعباس با حضور مهرزاد احسانی، رئیس آبریز رودخانه‌های جنوب کشور، در بندرعباس برگزار شد.

در ابتدای این نشست، جمشید عیدانی، مدیر کل آب منطقه‌ای هرمزگان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه احیا و حفاظت منابع آبی گفت: در شرایطی که منابع آبی استان با فشار جدی مواجه است، اجرای طرح‌های صیانت از منابع زیرزمینی، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و پایش‌های مستمر میدانی در اولویت قرار دارد.

وی افزود: همزمان با این اقدامات، طرح‌های فرهنگی و آموزشی نیز برای افزایش حساسیت عمومی نسبت به مدیریت مصرف آب در سطح استان دنبال می‌شود.

در ادامه، مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آبی آب منطقه‌ای هرمزگان گزارشی جامع از آخرین وضعیت سد‌های استان ارائه داد و گفت: سد‌های مهم استان شامل سد استقلال میناب، سد جگین، سد شمیل و نیان امروز نقشی حیاتی در تأمین آب شرب و کشاورزی هرمزگان دارند. با این حال، کاهش بارندگی‌ها و افزایش بی‌سابقه دما باعث شده حجم ذخایر این سد‌ها کمتر از میانگین بلندمدت باشد.

وی تأکید کرد: مدیریت ورودی و خروجی سد‌ها با حساسیت ویژه انجام می‌شود و برای هر سد چند سناریو بهره‌برداری طراحی شده است تا در شرایط بحران بتوان از ذخایر پشتیبان استفاده کرد.

مدیرکل آب منطقه‌ای هرمزگان افزود: اقدامات پیشگیرانه شامل ایمن‌سازی بدنه سدها، بازسازی دریچه‌ها، نصب سیستم‌های پایش هوشمند تراز آب و نشست و لایروبی مسیر‌های ورودی در دستور کار قرار دارد.

نظام‌الدین قریشی، در این جلسه گفت: در صورت تداوم کاهش بارش‌ها، فشار بر منابع آبی سد‌ها افزایش خواهد یافت و مشارکت عمومی در صرفه‌جویی و مدیریت مصرف به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود.

وی افزود: هر مترمکعب آبی که در پشت سد‌ها ذخیره می‌شود، نقشی مستقیم در عبور استان از تنش‌های آبی تابستان آینده خواهد داشت.

در بخش دیگری از این نشست، محبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری آبفای هرمزگان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای پایداری شبکه توزیع آب بندرعباس ارائه کرد. وی گفت: اجرای ۱۴۰۰ متر لوله‌گذاری جدید، اصلاح شبکه‌های فرسوده، تکمیل مطالعات کالیبراسیون و مدیریت فشار، بازسازی ایستگاه‌های پمپاژ و نصب تجهیزات هوشمند از جمله اقداماتی است که در ماه‌های اخیر انجام شده است.

محبی همچنین افزود: عقد قرارداد با شرکت آب‌های کیش برای انتقال آب نیز در همین راستا صورت گرفته تا بخشی از کمبود‌ها جبران شود.

در پایان، احسانی، رئیس حوزه آبریز رودخانه‌های جنوب کشور، با تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده در استان گفت: مدیریت منابع آب در شرایط امروز کشور نیازمند نگاه علمی، استفاده از فناوری‌های نوین، همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است.

وی افزود: اقدامات هرمزگان در حوزه حفاظت منابع آب و بهره‌برداری از سد‌ها قابل تحسین است، اما تداوم این مسیر و ارتقای سطح آمادگی برای مقابله با بحران، یک ضرورت راهبردی است.

احسانی همچنین بر اهمیت توسعه طرح‌های مطالعاتی، ارتقای تجهیزات پایش لحظه‌ای و به‌کارگیری نیرو‌های متخصص برای مدیریت هوشمندانه منابع آبی هرمزگان تأکید کرد.