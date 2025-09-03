پخش زنده
امروز: -
گردهمایی روسای ستادهای اقامه نماز منطقه سه کشوردر شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قائم مقام ستاد اقامه نماز ازبرگزاری سی و دومین اجلاس سراسری نماز مهر ۱۴۰۴ در رشت خبر داد.
سید حمید زرهانی در گردهمایی مدیران ستادهای اقامه نماز منطقه سه کشور درشهرکرد پایان شهریور را مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این اجلاسیه دانست و گفت: تاکنون ۴۵۰ اثر علمی به دبیرخانه ارسال شده است.
افزود: اقامه نماز، مادران وفرزندان واقامه نماز، فن آوریهای نوین وراهبردی از موضوعات این اجلاسیه است.
به گفته وی: دغدغه خانوادهها ونقش موثر مادران درشکل گیری تربیت معنوی فرزندان مهمترین رویکرد اجلاس سی ودوم نماز است که بررسی آثار رسیده نشان دهنده راهکارهای موثر برای رفع این دغدغه با مباحث علمی وروز است.
گردهمایی روسای ستادهای اقامه نماز منطقه سه کشور با هدف برنامه ریزی وهماهنگیها برای اجلاسیه سراسری، همچنین بررسی چالشهای فرهنگی، آموزشی ونظارتی دراین استانها در شهرکرد برگزار شد.
درپایان این نشست تعیین موضوع و معرفی سرفصلهای فراخوان سی وسومین اجلاس سراسری نماز به استانهای منطقه ۳ واگذار شد.