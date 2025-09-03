کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در روز نخست هفته با ثبت افت شاخص کل و ورود آن به کانال ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد، برای اولین بار طی چند ماه اخیر، آغاز شد.

محمدرضا برگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، اظهار کرد: با این حال، در روز‌های بعدی هفته، بازار توانست کاهش‌های اولیه را جبران کرده و مسیر مثبت و رو به رشدی را در پیش گیرد که نویدبخش بهبود شرایط و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است.

وی اظهار داشت: ارزش معاملات بازار سرمایه که پس از هفته آخر مرداد ماه به زیر یک همت سقوط کرده بود، همچنان در محدوده‌ای پایین‌تر نسبت به گذشته قرار دارد و این کاهش نسبی ارزش معاملات، سبب کاهش هیجان و نوسانات شدید در بازار شده است. این موضوع می‌تواند به تثبیت بازار و ایجاد فضای مناسب‌تر برای معاملات پایدار کمک کند.

برگی در ادامه افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز، به ویژه کاهش اختلاف بین نرخ دلار آزاد و دلار نیمایی، شاهد تغییرات مهمی در روند بازار سرمایه بوده‌ایم. این کاهش اختلاف نرخ‌ها منجر به اشباع فروش از سمت سهامداران حقیقی شده و باعث شده احساس مثبت و خوش‌بینی در میان فعالان بازار شکل گیرد. سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی ادامه روند کاهش این اختلاف نرخ، تمایل بیشتری به خرید سهام در نماد‌ها و صنایع مختلف پیدا کرده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: این تحولات نشان‌دهنده افزایش اعتماد به روند بازار سرمایه و احتمال رشد بیشتر در آینده نزدیک است. انتظار می‌رود بازار با حمایت حقیقی‌ها و بهبود شرایط اقتصادی، بتواند مسیر صعودی خود را حفظ کرده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی را برای فعالان بازار فراهم کند.