معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۱ میلیارد دلار برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی در ایام اربعین اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ابراهیم شیخ امروز و در سفر به استان ایلام و دیدار با استاندار، با اشاره به تغییر رویکرد جهانی نسبت به مفهوم توسعهیافتگی، گفت: ایلام با حفظ محیط طبیعی و تربیت نیروی انسانی توانمند، مسیر توسعه خود را برابر با شاخصهای جهانی طی کند و این موضوع در موفقیتهای علمی و اقتصادی این استان نمود پیدا کرده است.
وی با اشاره به اقدامهای دولت در حوزه تخصیص منابع ارزی، یادآوری کرد: امسال در مجموع ۱۰ میلیارد دلار تخصیص ارز داشتیم که از این میزان، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای تهیه اتوبوسهای اربعین اختصاص یافته است که نقش مهمی در تسهیل جابهجایی زائران خواهد داشت.
شیخ ادامه داد: برای تخصیص ارز به طرحهای کلانی از جمله پتروشیمی هلیلان و سایر طرحهای صنعتی استان، پیگیریهای لازم در حال انجام است تا این ظرفیتها هرچه زودتر وارد چرخه تولید شود.