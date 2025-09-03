به مناسبت روز بهورز، از بهورزان استان فارس تجلیل و مسائل و مشکلات آنان با معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر ایلامی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این نشست با تأکید بر رسیدگی به مسائل رفاهی و معیشتی بهورزان، از برگزاری دوره‌های آموزشی جدید برای ارتقای سطح خدمات خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۹۰۰ خانه بهداشت در فارس افزود: در این خانه‌ها، بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ بهورز به ارائه خدمات بهداشتی به روستاییان و عشایر مشغول هستند.