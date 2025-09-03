مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از افتتاح هفت تعاونی در هفته تعاون استان با اشتغالزایی بیش از ۲۰۰ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی باقری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این تعداد تعاونی با سرمایهگذاری ۹۹۵ میلیارد ریالی و پرداخت ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به بهرهبرداری میرسد.
وی اظهار کرد: نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «سرمایهگذاری برای تولید» و همچنین اعلام سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون از سوی سازمان ملل متحد، بیانگر اهمیت راهبردی اقتصاد مردمی و نقش بیبدیل تعاونیها در ایجاد اشتغال، عدالت اجتماعی و پیشرفت پایدار است.
باقری از فعالیت بیش از ۸ هزار تعاونی در مازندران با عضویت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر با هدف تقویت اقتصاد مردمی خبر داد و افزود: نیازمند گسترش الگوی اقتصاد تعاون، راهکاری پویا و موثر در برونرفت از گرههای اقتصادی هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه هفته تعاون امسال از ۱۱ شهریور آغاز و تا ۱۷ این ماه ادامه دارد، تصریح کرد: با توجه به محوریت مردم در فعالیتهای تعاونی، مردمیسازی فعالیتهای اقتصادی را در کنار بخش تعاون مدنظر قرار دادهایم.
باقری با بیان اینکه حوزه تعاون حوزهای بزرگ و گسترده است و نقش کلیدی در جامعه ایفا میکند، ادامه داد: نقش تعاونیها در ایجاد اشتغالزایی پایدار و توسعه بر کسی پوشیده نیست و برای تحقق این مهم باید از تمام امکانات و ظرفیتهای موجود به شکل مطلوب استفاده کرد.
این مسئول با اشاره به سهم هفت درصدی تعاونیهای مازندران در اقتصاد استان خاطرنشان کرد: از لحاظ تشکیل تعاونیها رتبه دوم را کشور داریم.
باقری ادامه داد: موضوع فعالیت این تعاونیها کلنیک تخصصی در زمینه دندانپزشکی - آندوسکوپی - سونوگرافی - ویزیت پزشک متخصص، اقامتگاه و رستوران، تولید و پرورش انواع طیور، بسته بندی برنج، بسته بندی مرغ، چاپ (ملزومات چاپ ماشین آلات چسب و مرکبات) میباشد که افتتاح خواهند شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، دیدار با استاندار و نماینده ولی فقیه در مازندران، برگزاری بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر استان مازندران، افتتاح همزمان طرحهای تعاونی، برگزاری جلسه کارگروه توسعه تعاون، رژه تاکسیرانی، بازدید از تعاونیها، حضور در دفتر رسانهها از جمله برنامههای مهم در هفته تعاون استان است.