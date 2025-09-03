حمله گروهی از تروریست‌ها به یک کمپ ارتش پاکستان در منطقه «بنو» در ایالت خیبرپختونخوا این کشور منجر به درگیری شدید میان نیرو‌های امنیتی و مهاجمان شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: گروهی از تروریست‌های تحت حمایت هند به یک مقر مرزبانی ارتش پاکستان در شهر «بنو» در ایالت خیبرپختونخوا حمله کردند.

این بیاینه افزود: در این حمله مهاجمان ابتدا تلاش کردند حصار امنیتی مقر را بشکنند، اما با مقاومت نیرو‌های مستقر روبه‌رو شدند؛ سپس یک خودروی پر از مواد منفجره را به دیوار حفاظتی کوبیدند که باعث تخریب بخشی از دیوار و زخمی شدن سه شهروند شد.

به گفته ارتش پاکستان، در درگیری مسلحانه میان طرفین ۵ تروریست به هلاکت رسیده و شش سرباز نیز کشته شدند.

ارتش پاکستان اعلام کرد: عملیات پاکسازی همچنان ادامه دارد و طراحان این حمله تحت تعقیب قرار دارند. در بیانیه مذکور آمده است: ارتش پاکستان با حمایت ملت، تا نابودی کامل تروریسم ایستاده و خون شهدا عزم ما را برای دفاع از کشور محکم‌تر می‌کند.